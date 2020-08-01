مصارف عربية تعتمد القواعد الإرشادية للاقتصاد الرقمي

المصدر: (جنيف - وام)

اعتمد اتحاد المصارف العربية «UAB» واتحاد الغرف العربية «UAC» والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة «INSME» والتحالف العالمي للوجستيات الفاعلة «GCEL» القواعد الإرشادية العشر للاقتصاد الرقمي.

وبموجب التحالف تتوحد هذه المنظمات والاتحادات لتقديم المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة بمقدار 4.8 تريليونات دولار وزيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليونات دولار وخلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول 2030.

وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: «تستهدف الاتحادات والمنظمات من وراء هذه الخطوة وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح على أن تتولى أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية دمج المصارف بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات «B2B» عبر استخدام البيانات الديناميكية عالية الجودة والمصادق عليها، وسيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي وتحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات المالية البالغ قيمتها 7.5 تريليونات دولار بحلول 2030».

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