«أبل» تتخطى «أرامكو» كأكبر شركة في العالم

المصدر: (نيويورك - رويترز)

حققت أسهم شركة أبل قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1 % إلى قمة غير مسبوقة أمس بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، ما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على تخطي أرامكو لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر شركة مدرجة في العالم.

وصعد سهم الشركة إلى مستوى قياسي عند 412 دولاراً في التعاملات المبكرة. وإذا أغلقت عند هذا المستوى، فسيبلغ رأسمالها السوقي 1.786 تريليون دولار. ويبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية، والتي صارت أكبر شركة مدرجة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

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