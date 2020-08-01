المستثمرون القلقون يتحصنون بالملاذات

المصدر: (لندن – رويترز)

أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق الأسبوعية لبنك أوف أمريكا أمس أن مديري الأموال خصصوا 3.9 مليارات دولار للذهب في ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق و5.6 مليارات دولار للنقد.

وسجلت أدوات النقد دخول إجمالي تدفقات صافية 1.1 تريليون دولار في النقد منذ بداية 2020 إذ تسببت إجراءات العزل المدفوعة بكوفيد في اضطراب الاقتصادات العالمية. واستقطبت صناديق السندات 17.2 مليار دولار منها 12.6 مليار للسندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار وسجلت السندات ذات العوائد المرتفعة تدفقات داخلة في 17 من بين 18 أسبوعاً فائتاً.

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