"إير فرانس - كيه إل إم" تسجل خسائر بقيمة 2.6 مليار يورو

المصدر: (باريس - د ب أ)

أعلنت مجموعة إير فرانس-كيه إل إم للطيران أمس أنها سجلت 2.6 مليار يورو (3.1 مليارات دولار) خسائر صافية في الربع الثاني من العام الذي شهد وقف الكثير من الرحلات أو تخفيض عدد الركاب بشكل كبير بسبب القيود التي تم فرضها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وذكرت المجموعة الفرنسية الهولندية أن عدد ركاب رحلاتها الجوية انخفض بأكثر من 95%، حيث بلغ 1.2 مليون راكب خلال تلك الفترة.وأضافت أنها سوف «ترفع قدراتها بحرص بالنسبة لأشهر الصيف»، بعد تشغيل الحد الأدنى من الرحلات إلى المدن الرئيسية خلال شهري أبريل ومايو.

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