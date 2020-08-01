«إكسون» تتكبد 1.1 مليار دولار في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - رويترز

أعلنت شركة إكسون موبيل اليوم عن تكبد خسارة قيمتها 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، وهي أول خسارة فصلية متعاقبة لعملاق النفط الأمريكي فيما لا يقل عن 36 عاماً.

وحال إكسون أفضل من الشركات العملاقة المناظرة لها، إذ لم تخفض بشكل كبير قيمة أصولها في ظل قتامة توقعات الصناعة لمستقبل أسعار النفط والغاز.

وخفضت شيفرون وتوتال ورويال داتش شل وإيني قيمة أصول بمليارات الدولارات. وأشارت بي.بي إلى تأثير سلبي يصل إلى 17.5 مليار دولار.

وتسببت جائحة (كوفيد 19) في انخفاض أسعار النفط، مما دفع نشاط إكسون لإنتاج النفط والغاز إلى تكبد خسارة. وتضررت نشاط الشركة للتكرير بفعل انخفاض الطلب، لكن تحسناً في تقييمات المخزون دفع إجمالي أرباح التكرير إلى تسجيل نتيجة إيجابية بنحو مليار دولار.

وأعلنت شركة النفط الأمريكية الكبرى عن خسارة 1.08 مليار دولار أو 26 سنتاً للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 يونيو مقابل ربح بقيمة 3.13 مليارات دولار أو 73 سنتاً للسهم قبل عام.

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