18.4 مليار دولار خسائر «شل»

المصدر: (لندن - د ب أ)

أعلنت شركة رويال داتش شل للنفط أمس تكبد 18.4 مليار دولار خسائر خلال الربع الثاني في ظل تراجع قيمة الأصول وانخفاض النفط والغاز نتيجة لتفشي «كورونا»، وسجلت الشركة 3 مليارات دولار صافي أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأثر خفض قيمة أصول بقيمة 16.8 مليار دولار بصورة سلبية على النتائج.

وأرجعت الشركة عمليات خفض قيمة الأصول إلى مراجعة السعر طويل ومتوسط المدى وإعادة تحديد الافتراضات بشأن توقعات الهامش في ظل تفشي فيروس كورونا والطلب في سوق الطاقة وأساسيات الإمداد.

وأوضحت أن انخفاض أسعار النفط والغاز عوضته جزئياً تجارة منتجات الغاز الخام القوية والنتائج المتفائلة وانخفاض تكاليف التشغيل.

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