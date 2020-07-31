«هواوي» تزيح «سامسونج» عن عرشها عالمياً

المصدر: بكين - د ب أ

أصبحت شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي، متفوقة للمرة الأولى على سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية التي ظلت في المركز الأول لعدة سنوات، حسبما ذكرت شركة أبحاث السوق كاناليز في تقرير أمس.

وذكرت كاناليز أنه للمرة الأولى منذ 9 سنوات تحصل شركة غير سامسونج وآبل الأمريكية على المركز الأول في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم.

يأتي ذلك في حين ما زالت هواوي تواجه عقوبات من جانب الولايات المتحدة مع تراجع مبيعاتها الخارجية 27 % خلال الربع الثاني بحسب تقرير كاناليز. وساعدت سيطرتها على السوق الصينية في زيادة مبيعاتها المحلية 8 % خلال الربع الثاني.

وبفضل تعافي الصين بسرعة نسبية من جائحة «كورونا» تبيع هواوي حالياً أكثر من 70 % من إنتاجها في السوق المحلية.

إلى ذلك أعلنت سامسونج أمس عن تحقيقها أرباحاً قوية في الربع الثاني من العام على خلفية الطلب القوي على رقائق الذاكرة. وبلغ صافي الربح الذي حققته الشركة في الربع من أبريل إلى يونيو 5.55 تريليونات وون (4.7 مليارات دولار)، بارتفاع 7.23% عن أساس سنوي. وقفزت الأرباح التشغيلية وفقاً لـ«يونهاب» 23.5% على أساس سنوي إلى 8.15 تريليونات وون في الربع الثاني، إلا أن المبيعات تراجعت 5.6% إلى 52.97 تريليون وون في نفس الفترة.

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