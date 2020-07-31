«توتال» تتكبّد أول خسارة فصلية منذ 2015

المصدر: (باريس - أ ف ب)

سجلت مجموعة توتال في الربع الثاني من العام أول خسارة صافية منذ 2015 متأثرة بالانخفاضات الكبيرة التي تم الإعلان عنها في اليوم السابق وبتراجع أسعار النفط الخام وهوامش التكرير.

وذكرت مجموعة النفط الفرنسية العملاقة أمس أن الخسارة الصافية بلغت 8.4 مليارات دولار مقابل أرباح 2.8 مليار قبل عام. وتعود آخر خسارة فصلية صافية إلى نهاية 2015.

وتتضمن هذه النتيجة تراجع قيمة موجودات المجموعة بنحو 8.1 مليارات دولار الذي تم الإعلان عنه مساء الأربعاء. وتتعلق عملية إعادة التقييم الحسابية التي جرت بعد تراجع أسعار النفط وكذلك حيوية الانتقال في الطاقة خصوصاً بالرمال النفطية في كندا.

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