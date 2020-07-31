1.4 مليار دولار خسائر «إيرباص»

المصدر: (باريس - د ب أ)

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، أمس، تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) قبل حساب الفوائد والضرائب.

وكانت الشركة حققت خلال الربع الثاني من العام الماضي أرباحاً بقيمة 1.98 مليار يورو، حيث عانت «إيرباص» خلال الشهور الماضية من تداعيات جائحة «كورونا» على صناعة الطائرات ككل. وبلغ صافي خسائر «إيرباص» خلال الربع الثاني من العام الحالي 4. 1 مليار يورو مقابل أرباح صافية 1.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع التراجع الحاد في نشاط شركات الطيران في العالم، وهي العميل الأساسي لشركة «إيرباص» أعلنت الأخيرة في الشهر الماضي اعتزامها شطب نحو 15 ألف وظيفة على مستوى العالم، وتقليل إنتاجها 40% لمدة عامين. كانت «إيرباص» قد سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحاً قبل حساب الضرائب والفوائد قيمتها 281 مليون يورو، في حين سجلت خسائر صافية قيمتها 481 مليون يورو.

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