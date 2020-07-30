النفط يهوي بضغط بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي وضبابية سياسية

المصدر: نيويورك - رويترز

هوت أسعار النفط اليوم عقب بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي وتغريدة من الرئيس دونالد ترامب بدا يحضّ فيها على إرجاء انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

وباع المستثمرون الأصول عالية المخاطر بعد أن غرّد ترامب عن تأجيل التصويت. وموعد انتخابات الرئاسة الأمريكية منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، لكن تعليقات ترامب رأى فيها البعض هجوماً على نزاهة الانتخابات المقبلة، ما أثار قلق المستثمرين.

وقلصت أسواق النفط خسائرها الحادة. وخلال التعاملات كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.25 دولار بما يعادل 3% إلى 40.02 دولاراً للبرميل بعد أن نزلت أكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض عقد خام برنت، الذي يحل أجله غداً الجمعة، 95 سنتاً ليسجل 42.80 دولاراً للبرميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: «قد تخيم ضبابية سياسية خطيرة في الولايات المتحدة إذا أثيرت الشكوك حيال مواعيد الانتخابات».

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