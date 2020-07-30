الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر وتمنع القادمين من 7 دول دخولها

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عبر حسابه في «تويتر» عن السماح للمواطنين الكويتيين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت، فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية: «بنغلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، إيران، نيبال»، بحسب صحيفة "القبس".

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، قد أعلنت عن أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سوف تبدأ تشغيلها بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي اعتباراً من 1 أغسطس.

ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه، والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهوله ويسر.

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