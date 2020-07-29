بوينج تسجل خسائر 2.4 مليار دولار في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج اليوم، تسجيل خسائر قدرها 2.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفة أنها تعتزم خفض معدلات الإنتاج في ظل تراجع الطلب على الطائرات الجديدة نتيجة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، واستمرار منع تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس.

وتراجعت إيرادات بوينج خلال الربع الثاني بنسبة 25 % سنوياً إلى 11.8 مليار دولار.

وذكرت الشركة أنها تعتزم تقليل وتيرة الإنتاج من طائراتها التجارية الرئيسية بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الطائرات.

وتعتزم الشركة إنتاج ست طائرات شهرياً من طراز 787 دريملاينر وطائرتين طراز 777 وطائرتين من طراز 777 إكس شهرياً خلال العام المقبل، مع السعي لتسليم أول طائرة من طراز 777إكس خلال 2022.

من ناحيته، قال ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن «التنوع في محفظة أنشطتنا المتوازنة وخدماتنا الحكومية، والصناعات العسكرية وبرامج الفضاء أتاح لنا بعضاً من الاستقرار الحيوي على المدى القصير، في حين اتخذنا خطوات صعبة لكنها ضرورية للتكيف مع حقائق السوق الجديدة».

وقالت بوينج إنها تعتزم زيادة إنتاجها من الطراز 737 ماكس تدريجياً بعد أن استأنفت إنتاج هذا الطراز في مايو الماضي، عقب فترة توقف بسبب قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيل طائرات هذا الطراز منذ مارس 2019 نتيجة حادثتي تحطم طائرتين منه خلال 5 أشهر.

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