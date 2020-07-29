الذهب يحلّق إلى مستويات قياسية

المصدر: (لندن - أ ف ب)

بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق أمس متخطياً الرقم القياسي الذي حققه أول من أمس، باعتباره ملاذاً آمناً وسط تداعيات «كوفيد 19» وضعف الدولار. وارتفع سعر الذهب بشكل كبير إلى 1981.27 دولاراً أثناء التداول في آسيا متخطياً المستوى القياسي الذي سجله الاثنين عند 1945.72 دولاراً للمرة الأولى من سبتمبر 2011.

وارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ مطلع العام.ويشكّل الذهب حالياً ملاذاً آمناً وسط الأزمة وعدم اليقين الكبير المرتبط بالوباء، كما سياسات البنوك المركزية التي لا تزال تخفض الفائدة وضعف الدولار. وانخفض سعر الدولار بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بتأثير من تدابير التخفيف الواسع للقيود النقدية التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي الدولار للانخفاض مقابل معظم باقي العملات.

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