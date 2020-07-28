145.7 مليار دولار إصدارات الصكوك العالمية 2019

المصدر: المنامة - البيان

أطلقت السوق المالية الإسلامية الدولية الإصدار التاسع من تقريرها السنوي للصكوك الذي خلص إلى أن عام 2019 شهد إصدارا قياسيا للصكوك إذ بلغت قيمتها 145.7 مليار دولار، بزيادة نحو 18.32٪ في إصدارات الصكوك مقارنة بعام 2018.

ويقدم الإصدار معلومات شاملة عن إصدارات الصكوك الدولية، وأنواع المصدرين، وهياكل الصكوك، ودراسات القضايا حول إصدارات التطورات المختارة ، ومقالات عن تطورات سوق الصكوك وتوقعاتها ، بالإضافة إلى تقارير ركزت على البلدان الأعضاء المؤسسين للسوق المالية الإسلامية الدولية والسلطات القضائية الرئيسية لإصدار الصكوك. وتم إطلاق التقرير في ندوة عبر الإنترنت حيث قامت لجنة دولية من الخبراء.

ويحدد التقرير أنه اعتبارًا من ديسمبر 2019 ، تم إصدار حوالي 94٪ من الصكوك المستحقة دولياً والبالغة 551.44 مليار دولار من أسواق راسخة وهي ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات وتركيا والبحرين، بينما تقوم دول أخرى مثل باكستان وعمان ومناطق مثل أفريقيا على وجه الخصوص بزيادة حصتها في السوق تدريجيًا. وقدر التقرير أن الصكوك (التي يبلغ حجم إصدارها 100 مليون دولار أو أكثر مع فترة سداد أكثر من عام) المقرر استحقاقها خلال 2020 و 2021 ستكون حوالي 70.82 مليار دولار.

ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التي يسببها وباء كوفيد COVID 19 عالميًا ، من المرجح أن يتم إعادة تمويل الصكوك مستحقة الأداء خاصة من جهات إصدار السندات بإصدارات صكوك جديدة ، في حين أن الشركات والمؤسسات المالية قد تؤخر إصدار صكوك جديدة.

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