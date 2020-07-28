خطة توسعية لمجموعة اللولو العالمية في مصر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت مجموعة اللولو العالمية اليوم عن خطط توسعية كبرى لها في مصر مؤكدة على أنها سترفع عدد متاجرها "هايبر ماركت" إلى عشرة متاجر خلال عامي 2021 و2022.

وقال يوسف على موسليام رئيس المجموعة في تصريحات لـ "البيان"، إن "اللولو العالمية" ستفتتح خلال العام الحالي متجرها الثالث في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل في منطقة بورتو بالقاهرة الجديدة مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على تشييد 7 مراكز جديدة ستدخل التشغيل النهائي خلال عامي 2021 و2022، وسيكون متجر المجموعة في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة أول هذه المراكز السبعة التي سيتم إفتتاحها خلال العامين المقبلين.

وشدد يوسف على موسليام على إلتزام المجموعة بخططها التوسعية في السوق المصرية وذلك رغم الظروف والتحديات الراهنة بسبب جائحة "كوفيد- 19"، مشيدا بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للمجموعة والمناخ الاستثماري الجاذب في مصر.

ولفت إلى أن إجمالي استثمارات المجموعة في مصر تصل حاليا إلي 500 مليون دولار أو ما يقارب نحو 8 مليار جنيه مصري ، وتدرس المجموعة فرص استثمارية أخري في مصر وتشمل مشاريع المجموعة حاليا عشرة مراكز هايبر ماركت ومراكز لوجستية في مصر. وقال" ستساهم الفرص الاستثمارية الممتازة وتميز المرافق التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في نهضة وتعزيز التنمية في مصر.

وكانت مجموعة اللولو العالمية افتتحت متجرها الثاني "هايبر ماركت" في العاصمة المصرية القاهرة أول أمس بحضور ومشاركة معالى الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري والدكتور إبراهيم عشماوي نائب الوزير، وراشد عبدالله، السكرتير الأول بسفارة دولة الإمارات في مصر.

كما شهد الإفتتاح افنراضياً يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية وبحضور عدد من مدراء اللولو . ويقع المتجر الجديد الذي يعد رقم 190 حول العالم للمجموعة في منطقة ذا ديستريكت مول في شيراتون مصر الجديدة في العاصمة المصرية ن ويساهم الفرع الجديد في تعزيز تواجد اللولو في قطاع البيع بالتجزئة في دولة شمال أفريقيا.

يذكر أنه قد تم توقيع عدد من الاتفاقيات العام الماضي بين مجموعة اللولو العالمية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لتعزيز تواجد المجموعة في مصر ودعم توسعاتها المستقبلية. وتُوظف مجموعة اللولو حاليا أكثر من 500 موظفا مصريا ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليصل إلى 8000 شخص عبر فرص توظيف مباشرة وغير مباشرة خلال الثلاثة سنوات القادمة.

وتسعى المجموعة نحو تنفيذ خططها التوسعية في 22 دولة تتواجد بها في منطقة الشرق الأوسك وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، حيث تمتلك وتدير مساحة لتجارة التجزئة تزيد عن مليون و104 ألف متر مربع ويعمل بها أكثر من خمسين ألف موظفا.

ومن المقرر أن تفتتح المجموعة الهايبر ماركت الثالث لها في مدينة سنتول في محافظة بجور في العاصمة الاندونيسية جاكارتا غداً الأربعاء، وبذلك يصل عدد متاجر مجموعة اللولو إلى 191 متجر حول العالم.

وكانت المجموعة قد افتتحت بداية الأسبوع الجاري متجرها رقم 189 في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وهو متجر غياثي. والذي يعد المتجر رقم 78 للمجموعة في الإمارات.

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