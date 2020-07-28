الصندوق السيادي البحريني يستحوذ على 20% من نادي فرنسي

المصدر: أ ف ب

استحوذت مملكة البحرين عبر صندوقها السيادي على حصة بنسبة 20% وأصبحت راعية رئيسة لباريس أف سي أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا.

كتب نادي العاصمة في بيان: "يسرّ مسؤولو ومساهمو نادي باريس أف سي أن يعلنوا عن وصول تعزيز جديد: مملكة البحرين. تحققت العملية من خلال زيادة رأس المال لتعزيز حقوق المساهمين، مما يسمح للصندوق السيادي بالاستحواذ على 20% من الشركة"، مضيفا ان بيار فيراتشي سيبقى المالك الرئيس للنادي بحصة 77%.

وأصبحت البحرين راعيا رئيسا للنادي الذي افلت من الهبوط الى الدرجة الثالثة الموسم الماضي، بعد حلوله في المركز السابع عشر ضمن الدرجة الثانية "بالاضافة الى هذا الاستثمار، سيصبح الصندوق البحريني الراعي الرئيس للنادي بهدف تعزيز صورة وسمعة البحرين واكتشاف هذا البلد الرصين والطموح".

أضاف النادي "الطموح الرياضي للفريق الاول للذكور هو بلوغ الدرجة الاولى في الاعوام الثلاثة المقبلة، وتطوير فريقه النسائي الى اعلى مستوى في بطولة الدرجة الأولى".

ولم يشارك فريق الرجال في الدرجة الاولى منذ عام 1974، ويلعب في ظل العملاق باريس سان جرمان المملوك قطريا والذي يهيمن على بطولة الدرجة الاولى منذ 2011.

ويتوقع النادي زيادة ميزانيته بنسبة 30% دون تحديد موعد حصول هذا الأمر، مشيراً إلى أن مستثمرين أجانب آخرين سينضمون الى النادي في الاشهر المقبلة.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن البحرين أنفقت 5 ملايين يورو للاستحواذ على 20% من أسهم النادي.

وأعلن النادي قدوم المدرب جان مارك نوبيلو (59 عاما) الذي خاض عدة تجارب في الجزائر والامارات ولبنان، لاستلام منصبه كمدير لمركز تكوين اللاعبين.

وتواصل البحرين استثماراتها الرياضية، بعد اطلاقها في 2016 فريق البحرين-ماكلارين للدراجات الهوائية، علما بانها تستضيف منذ 2004 جائزة كبرى للفورمولا واحد على حلبة صخير.

ومن أبرز الاستثمارات الخليجية في كرة القدم الاوروبية، التواجد الاماراتي في مانشستر سيتي الانجليزي، فيما تحاول السعودية الاستحواذ على نادي نيوكاسل الانجليزي.

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