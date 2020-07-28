كشف نفطي جديد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الثلاثاء عن تحقيق كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، كما بدأ إنتاج جديد في امتياز جنوب غرب مليحة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنه تم حفر بئر SWM-A-6X في امتياز تطوير واستكشاف جنوب غرب مليحة الواقع في الصحراء الغربية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة .

وأضافت أنه تم حفر البئر الجديد قرب منشآت الإنتاج القائمة وهي جاهزة للربط بشبكة الإنتاج.

وبدأ الإنتاج من امتياز جنوب غرب مليحة في يوليو 2019 وفي عام واحد فقط ارتفع إلى 12 ألف برميل في اليوم بفضل مساهمة الاكتشافات الجديدة.

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