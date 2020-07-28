١٢١ مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة بالإمارات في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ وام

نجحت الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية «2017 ـ 2019» في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت قيمتها إلى نحو 121.6 مليار درهم. وحافظت حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة على نهج متصاعد رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب ما يظهره تحليل محتويات حزمة من تقارير الاستثمار الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» خلال السنوات الماضية.

وكانت الإمارات قد حازت على المركز الـ19 على مستوى العالم في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك وفق آخر التقارير التي تصدرها شركة كيرني التي تعد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات، معززة بذلك من تقدمها بمقدار 21 مركزاً مقارنة مع التقرير السابق.

وخلال العام 2019 صنفت «اونكتاد» دولة الإمارات بكونها أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا. حيث نجحت الدولة في جذب نحو 51.3 مليار درهم «14 مليار دولار» وهو ما شكل نقطة تحول مهمة في مسيرة جهودها الرامية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز