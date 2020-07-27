«إم جي موتور» تطرح سيارات متصلة بالإنترنت في الشرق الأوسط بداية 2021

المصدر: دبي- البيان

أكّدت «إم جي موتور» أنها تخطّط لجلب سيارات متصلة بالإنترنت إلى الشرق الأوسط في بدايات العام 2021. وتستفيد العلامة التجارية بريطانية المنشأ، من الاستثمار الكبير في هذه التقنية الجديدة من قبل الشركة الأم «سايك موتور» الرائدة في مجال تطوير السيارات الذكية، وتعميق التكامل بين الذكاء الاصطناعي (AI) وقطاع السيارات.

ومن خلال علاماتها التجارية الفرعية المتعدّدة، تمكّنت الشركة من بيع ما يزيد على 1.7 مليون سيارة متصلة بالإنترنت في الأسواق حول العالم.

وقامت سايك موتور بنهاية 2019 بإنشاء مركز برمجيات بهدف تسريع التطوير والتحديث المستمرَين للقيادة الذاتية والخدمات الجوّالة عبر دمج الموارد وتطوير منصّة بيانات موحَّدة. وتسعى الشركة كي تقوم منفردة بتطوير إطار حصري للمركبات وإطار كهربائي جديد مع دمج «الدماغ المركزي بالسيارة + المتحكّم بالبيان»، وهي تتعاون مع شركات الأبحاث والتطوير المتخصّصة بالشرائح حول العالم لابتكار شرائح حصرية لها.

وفي المستقبل، تهدف سايك موتور للمضي قُدُماً بتحسين قدراتها الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، البيانات الكبرى، الحوسبة السحابية وأمن معلومات الإنترنت لتسريع اعتماد تقنية البرنامج في المنتجات والخدمات.

وقال توم لي، المدير التنفيذي في شركة سايك موتور الشرق الأوسط: تسريع تكامل التقنيات الذكية مع قطاع السيارات والتحفيز المستمر للعناصر الدافعة الجديدة مهم جداً لتحويل وتحديث قطاع السيارات، خصوصاً في ظل التحدّيات التي نواجهها حالياً في مختلف أنحاء العالم.

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