استبيان: 70% من الموظفين يؤكدون أن شركاتهم تتعامل بمرونة مع "كورونا"

المصدر: دبي- البيان

أجرى موقع "بيت.كوم"، للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً استبياناً بعنوان "دور أقسام الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل أزمة كوفيد 19"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لفهم أبعاد الأزمة وتأثيرها على عالم الأعمال، ومعرفة الإجراءات، التي اتخذها مسؤولو الموارد البشرية لإدارة المتطلبات المؤسسية، وذلك من منظور إدارة شؤون الموظفين.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 7 من كل 10 مشاركين (70%) أكدوا أن شركاتهم تتعامل بشكل مرن مع موضوع العمل من المنزل بدلاً من العودة إلى مكان العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووفقاً للمشاركين في الاستبيان، يجب أن تشمل مسؤوليات قسم الموارد البشرية أثناء الأزمات ما يلي: ضمان السلامة والأمان في مكان العمل 40%، وتوفير أساليب عمل بديلة مثل العمل عن بُعد والساعات المرنة 35%.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في "بيت.كوم": "مع استمرار تطور الوضع، سيواصل "بيت.كوم" تقديم أحدث البيانات والنصائح والتوجيهات لدعم الشركات والموظفين في جميع أنحاء المنطقة".

وأجمع 70% من المشاركين على أن قسم الموارد البشرية في شركاتهم يقوم بعمل جيد في مشاركة آخر المعلومات المتعلقة بأداء شركتهم خلال أزمة "كوفيد 19"، وقد قيّم 42% من المشاركين أداء قسم الموارد البشرية في شركتهم على أنه ممتاز، بينما قال 22% إنه جيد، و12% إنه متوسط.

وذكر 50% من المشاركين أن أقسام الموارد البشرية في شركاتهم قدمت لهم برامج تدريب حول كيفية أداء مهام عملهم عن بُعد خلال الأزمة، وقال (51%) إن شركاتهم زودتهم بإرشادات وتعليمات واضحة إلى حد كبير للحفاظ على سلامتهم وصحتهم في أماكن العمل بعد بدء الأزمة.

وقال 65% من المشاركين إن قسم الموارد البشرية لديهم يقوم بعمل جيد في التعامل مع ضغوطات الموظفين غير المتعلقة بالعمل مثل الأمور الخاصة بالتنقل من وإلى مكان العمل وتأمين رعاية الأطفال، وكشف المشاركون عن المجالات الرئيسة، التي تتطلب تحسينات من جانب أقسام الموارد البشرية عند مواجهة الأزمات، أبرزها التدريب والتطوير 27%، والتواصل مع الموظفين 19%، إضافة إلى معنويات الموظفين ورفاهيتهم 18%، وسياسات الحضور والانصراف 17%.

وأشار 50% من المشاركين إلى أن شركاتهم لديها خطة طوارئ في حالة حدوث موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19،"، بينما ذكر 75% أن أقسام الموارد البشرية في شركتهم لديها خطة واضحة للتكيّف مع التغيرات المتوقعة في عالم الأعمال بعد الأزمة.

تم جمع بيانات استبيان "دور أقسام الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل أزمة كوفيد 19"، عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة من 9 يونيو وحتى 24 يوليو 2020، بمشاركة 2862 شخصاً من الإمارات ودول المنطقة العربية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز