"الحكومات وكوفيد-19" تستشرف مستقبل التجارة العالمية ما بعد الجائحة

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف السلسلة الرقمية "الحكومات وكوفيد-19" التابعة لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في جلستها الختامية يوم الأربعاء المقبل روبيرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والذي سيلقي الضوء على آثار جائحة كوفيد-19 التي غيرت ملامح التجارة العالمية.

ويتحدث مدير منظمة التجارة العالمية خلال الجلسة أيضاً عن العواقب التي قد تنطوي عليها الفترة القادمة، والتغيرات التي قد يشهدها الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.

وقد كان للتباعد الاجتماعي والتدابير والقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة البشر أثرٌ كبير على التجارة العالمية بمختلف مجالاتها، بينما يواصل العالم مسعاه للبقاء على تواصل دائم رغم كل المصاعب والعقبات.

وتمثّل المخاوف المتزايدة بشأن استمرارية العلاقات التجارية وسلاسل التوريد وسلامة الشحنات تحدياً جديداً يضاف إلى التحديات التي تواجهها الأنظمة التجارية في مختلف أنحاء العالم.

وتناقش سلسلة "الحكومات وكوفيد-19" الآثار العالمية للوباء على القطاعات الاقتصادية الحيوية ومستقبل الحكومات في مرحلة ما بعد الجائحة، من خلال استضافة 30 متحدثاً عالمياً من الخبراء وقادة العمل الحكومي، لتركز على الاتجاهات العالمية الجديدة التي يفرضها تسارع التقدم التكنولوجي والمتغيرات التي أفرزتها الجائحة بما يساعد الحكومات على تجاوز الأزمة وصناعة مستقبل أفضل.

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