38 مليار دولار لتحديث سكك حديد بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية نقلاً عن تقرير مسرّب من سكك حديد بريطانيا أمس أن الشركة قد تحتاج إلى مبلغ كبير يصل إلى 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار) لتحديث آلاف الكيلومترات من خطوطها للوفاء بالتزامات البلاد بشأن التغير المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة أنه يتعين كهربة حوالي 12 ألفاً و500 كيلومتر (7767 ميلاً) من السكك الحديد خلال الثلاثين عاماً المقبلة، بتكلفة تتراوح بين مليون استرليني و2.5 مليون استرليني لكل كيلومتر.

ووفقاً للتقرير المسرّب، سيتم تمويل التكلفة من جانب الحكومة.

وقال متحدث باسم شبكة السكك الحديد البريطانية إن التقرير كان عبارة عن مسودة في هذه المرحلة.

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