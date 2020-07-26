"تريندز" ينظم ندوة عن بُعد حول إعادة فتح اقتصادات العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

يعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة عن بُعد الثلاثاء تحت عنوان: "إعادة فتح اقتصادات العالم: الدروس المستفادة"، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين، وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز على الإنترنت.

وتعد هذه الندوة هي الثالثة ضمن فعاليات منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي الأول، الذي يستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وتلقي هذه الندوة الضوء على إعادة فتح الاقتصاد مع عرض لعدد من التجارب الدولية، وذلك من خلال 4 محاور يرتبط أولها بمتطلبات فتح الاقتصادات الوطنية: الجانب الطبي والوبائي، وثانيها بمتطلبات فتح الاقتصادات الوطنية: جانب السياسات الاقتصادية، وثالثها يرتبط بالفتح غير المتوازن للاقتصاد العالمي: الدول المتقدمة مقابل الدول النامية والأقل نمواً، ورابعها يرتبط بمخاطر التوجه ضد العولمة وضد الانفتاح الاقتصادي: الاتجاه الراهن ودروس من الماضي.

وتأتي الندوة في إطار حرص المركز على إلقاء الضوء على التجارب الدولية المختلفة في إعادة فتح الاقتصاد في ظل استمرار الجائحة، واستخلاص الدروس المستفادة منها، وكيف يمكن الموازنة بين فتح الاقتصادات، وتحقيق التعافي وبين التعايش مع استمرار الجائحة.

وأشار تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولي في يونيو إلى أن بمقدور دول العالم اتخاذ خطوات لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي بعد تجاوز أسوأ ما في الأزمة الصحية، والتخفيف من الآثار السلبية طويلة الأجل.

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