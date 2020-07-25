5 تريليونات دولار قيمة أكبر 100 علامة تجارية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

على الرغم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والشخصية لجائحة «كوفيد 19» وعدم اليقين في السوق المحيطة ببريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، احتفظت المملكة المتحدة بـ 3 علامات تجارية في تصنيف «براندز» BrandZ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية قيمة لعام 2020، الذي أصدرته أمسWPP وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للاتصالات والإعلان والعلاقات العامة والتكنولوجيا والتجارة وKantar البريطانية.

ووفق التقرير ازدادت أكثر 100 علامة تجارية بقيمة 6%، مضيفة 277 مليار دولار إلى قيمتها الإجمالية العام الماضي لتصل إلى 5 تريليونات دولار.

وأوضح أن الوباء العالمي أثر على العلامات التجارية، بغض النظر عن حجمها أو جغرافيتها، ولكن العلامات التجارية ذات التنوع من خلال الإبداع والابتكار أثبتت مرونتها، وهي مرشحة لنمو أسرع خلال مرحلة التعافي.

وواصلت «أمازون» الاستثمار بكثافة في الرقمنة وعلى الإنترنت، وقادت نمو فئة البيع بالتجزئة، وقد ساعدها ذلك في الحفاظ على المركز الأول للعام الثاني على التوالي باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، حيث نمت 32% إلى 415.9 مليار دولار، وزادت قيمة «أمازون» بنحو 100 مليار دولار هذا العام.

وتعتبر الاتصالات الإلكترونية والمصارف والطاقة من بين الفئات الأكثر تضرراً من الوباء المتفشي وعدم الاستقرار الاقتصادي السابق على مدى الـ12 شهراً الماضية. على الرغم من وضعها في هذه الفئات الأقل نمواً، إلا أن العلامات التجارية البريطانية فودافون

(55، 23.1 مليار دولار)، إتش إس بي سي (67، 18.8 مليار دولار) وشل (83، 16.1 مليار دولار) لا تزال في تصنيف «براندز» الأعلى بين 100 هذا العام، والذي زاد القيمة الإجمالية للعلامات التجارية 5.9% لتصل إلى 5 تريليونات دولار تقريباً- ما يعادل الناتج المحلي السنوي لليابان. وقبل الوباء العالمي، كان من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لأفضل 100 علامة تجارية 9%.

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