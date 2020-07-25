تقرير: التجارة العالمية تضررت بفعل «كوفيد 19»

المصدر: (جنيف - رويترز)

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نصف سنوي صادر أمس، إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة «كوفيد 19».

لكنها قالت إن بعض قيود التصدير المفروضة على كمامات الوجه الجراحية والأدوية والمعدات الطبية في وقت مبكر من حدوث الجائحة تراجعت.

وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة خلال عرض التقرير للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 164: «على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيراً». وكانت المنظمة قالت الشهر الماضي إن تقديرات للربع الثاني من عام 2020 تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة وصلت إلى 18 % على أساس سنوي.

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