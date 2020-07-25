المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة عند 4.25 %

المصدر: (موسكو - رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي، أمس، أسعار الفائدة الرئيسية لمستوى قياسي منخفض عند 4.25%، وقال إنه سيدرس الحاجة لمزيد من التيسير النقدي في ظل انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد.

ويتماشى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع استطلاع أجرته رويترز توقع أن تقلص روسيا تكلفة الإقراض للمرة الرابعة هذا العالم لمواجهة أزمة اقتصادية ناجمة عن «كوفيد 19» وإجراءات العزل العام المرتبطة به.

وقال البنك المركزي «إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس الحاجة لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعاته القادمة».

كما عدل البنك توقعاته الاقتصادية. ويتوقع حالياً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.5 و5.5% هذا العام قبل أن يعاود النمو في 2021. كان البنك يتوقع في السابق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين أربعة وستة بالمئة في العام الجاري.

والتضخم السنوي قرب 3.3% في 20 يوليو، ليظل دون هدف البنك البالغ أربعة بالمئة. وتراجع الروبل قليلاً إلى 71.60 مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مقارنة مع مستويات عند 71.56 سجلها قبل صدور قرار السياسة النقدية بقليل.

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