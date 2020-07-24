«بيريللي» تطلق حملة وطنية للتوعية بسلامة الإطارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بيريللي، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الإطارات والاسم العالمي لتميّز الصناعة الإيطالية، عن إطلاق حملة وطنية للتوعية بمفاهيم سلامة الإطارات.

وتضمن هذه الخطوة امتلاك سائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة لإطارات آمنة للاستخدام على الطرقات بالتزامن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، واستعداداً لتحريك سياراتهم التي بقيت متوقفة لفتراتٍ طويلة.

وبإمكان العملاء الحجز مسبقاً للحصول على فحص الإطارات المجاني من خلال زيارة موقع إلكتروني مخصص للتسجيل، ليتم التواصل معهم هاتفياً لاحقاً وترتيب موعد الفحص والحصول على معلومات حول الموقع.

ومن ثم سيقوم أحد ممثلي الشركة بزيارة منازل العملاء لفحص إطاراتهم باستخدام أداة تي-سكان اليدوية المصغّرة، والمزودة بتقنية الليزر التي تقوم بإنشاء تقرير إلكتروني حول حالة الإطارات. وتجري مشاركة النسخة الكاملة من التقرير مع العملاء خلال 24 ساعة عن طريق رسالة إلكترونية أو نصية، بدون الحاجة لمغادرة المنزل على الإطلاق.

ويُوضح التقرير للعملاء حالة إطارات السيارة إلى جانب مسافة الفرملة الخاصة بها، وذلك بالاعتماد على جهاز تي-سكان الذي يحتوي على ماسح لعُمق سطح الإطارات، ويتميّز بقدرته على تشخيص توازن الإطارات وقياس أكثر من 600 نقطة على امتداد سطح الإطار بكل دقة.

وتُعتبر بيريللي العلامة التجارية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستخدم هذه الأداة المتطورة والفريدة من نوعها، مما يسمح لها بإجراء عمليات الفحص عن بُعد دون أن يضطر العملاء إلى زيارة ورش العمل الخاصة بالشركة.

وقال ألبيريكو أفوجادرو، مدير عام بيريللي في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي: "يؤدي بقاء السيارة دون تحريك لفترات مطولة إلى ظهور بعض العيوب في حالة السيارة وإطاراتها. ولأن تركيز بيريللي يتمحور حول راحة وسلامة عملائها ومجتمعاتها، سارعنا إلى طرح هذه التجربة التي لا تتطلب زيارة ورش العمل؛ ما يسمح لأفراد المجتمع بالبقاء في منازلهم لضمان سلامتهم بينما يستعدون للعودة إلى الطرقات".

وبانضمامها إلى هذه المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، تعاونت بيريللي مع عدد من أرقى العلامات التجارية العالمية وشركات تصنيع السيارات وحلبات السباق، مثل ماكلارين ولامبورجيني وروجر دوبويس وأستون مارتن ومجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيلز، وحلبة ياس مارينا ودبي أوتودروم وغيرها الكثير.

ويمكن لعملاء هذه الشركاء إمّا الحصول على الفحص المجاني أثناء تواجدهم في المنزل من خلال التسجيل عبر الرابط الخاص بشركة بيريللي أو زيارة مركز خدمات الشركة المصنعة لإجراء الفحص كجزء من خدماتهم الأخرى. ومن جهة ثانية، تتوفر الخدمة أيضاً لأعضاء الأندية الشريكة لبيريللي مثل سوبر كارز مجلس ونادي بورش الإمارات.

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