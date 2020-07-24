«إن. إم. سي هيلث» تسعى لتمويل بـ250 مليون دولار

المصدر: (دبي – رويترز)

أفادت مصادر بأن «إن. إم. سي هيلث» لتشغيل المستشفيات تتطلع لجمع ما يصل إلى 250 مليون دولار من الديون بينما تتأهب لإجراءات إشهار الإفلاس في الإمارات وعينت بيريلا واينبرج بارتنرز لتقديم المشورة بشأن العملية.

وقال مصدران إن الشركة التي تدار من جانب أوصياء على الإدارة من ألفاريز اند مارسال، كلفت أيضاً بيريلا ببيع أسبين هيلثكير ومقرها المملكة المتحدة وخضعت إن. إم. سي هيلث للوصاية الإدارية في أبريل.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن كيان الشركة في الإمارات يبحث التقدم بطلب لإشهار الإفلاس بموجب صلاحية أسواق أبوظبي العالمية للحصول على حماية من المحكمة لأي إنفاذ من جانب الدائنين .

وأشارت المصادر إلى أن القرض البالغ حجمه 250 مليون دولار سيساعد الشركة على الحفاظ على عملياتها ويغطي رسوم المستشارين في الوقت الذي تنفذ فيه الشركة إجراءات إشهار الإفلاس.

وقالت المصادر إن التمويل سيأتي على الأغلب من بنوك منكشفة بشكل كبير على الشركة إذ إن دعم عملياتها سيحسن فرص تلك البنوك في استعادة جزء من ديونهم المستحقة السداد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز