البطالة الأمريكية تضغط على «وول ستريت»

المصدر: نيويورك – رويترز

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح أمس بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لأول مرة في 4 أشهر ما يشير إلى تعثر تعافي سوق العمل.

وهبط مؤشر داو جونز 49.87 نقطة أو 0.18 % ليفتح على 26955.97 نقطة ونزل ستاندرد اند بورز 4.38 نقاط أو 0.13 % إلى 3271.64 نقطة وانخفض ناسداك 16.62 نقطة أو 0.16 % إلى 10689.50 نقطة.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل في ظل تزايد الإصابات بكوفيد.

وارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدلة إلى مليون و416 ألفاً الأسبوع المنتهي 18 يوليو من مليون و307 آلاف في الأسبوع السابق عليه.

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