السعودية نحو توسيع نطاق الخصخصة

المصدر: (دبي، الرياض - رويترز)

قال وزير المالية السعودي أمس، إن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وخلال مناسبة تنظمها بلومبيرغ، قال الوزير محمد الجدعان، إن عمليات الخصخصة ستدر على الأرجح ما يتجاوز 50 مليار ريال في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة. وقال إن بيانات يوليو واعدة بالنسبة لآفاق التعافي الاقتصادي للمملكة، لكن التوقعات تظل ضبابية بسبب الجائحة.

رفعت السعودية هذا الشهر ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لتبلغ 15 %، إذ تسعى إلى تعزيز خزائن الدولة. وقال الجدعان إنه ليست هناك أي خطة وشيكة لفرض ضريبة على الدخل، وهو ما سيتطلب مزيداً من الإعداد، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي شيء.

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