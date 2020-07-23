الذهب قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

المصدر: (لندن - رويترز)

فقد الذهب بعض المكاسب التي حققها بفعل صعوده إلى أعلى مستوى في نحو 9 أعوام أمس مع اكتساب الدولار بعض القوة، لكن مراهنات على مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا عززت جاذبية المعدن النفيس ملاذاً آمناً.

وفي الوقت نفسه قفزت الفضة إلى أعلى مستوى في نحو 7 أعوام بدعم آمال بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي، وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1853.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1854.30دولاراً للأوقية. وصعدت الفضة بنسبة 2.2% إلى 21.79 دولاراً للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2013.

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