4.2 مليارات يورو جاهزة للتوظيف بصندوق «لاك 1» الفرنسي

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد «بي بي آي فرانس»، البنك الاستثماري الوطني الفرنسي عن جاهزيته لتوظيف صندوق «LAC 1» بقدرة استثمارية تقارب 4.2 مليارات يورو.

وتستثمر مبادلة مليار يورو في الصندوق الذي يشارك به أيضاً أكثر من 20 مستثمراً جديداً، إضافة إلى «بي بي آي فرانس».

ويسهم الإغلاق الناجح لصندوق «LAC 1» في دعم جاذبية فرنسا لدى المستثمرين وصناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط. ويقدم «بي بي آي فرانس» لمستثمرين مختارين الفرصة للاستثمار - من خلال LAC 1 - في الأسهم الفرنسية المدرجة الناجحة مع دور نشط في الحوكمة من خلال تطبيق استراتيجية الاستثمار في الأسهم.

وتم إنشاء هذا الصندوق لاستثمار رؤوس أموال كبيرة طويلة الأجل في الشركات الفرنسية الرائدة بهدف دعم خططها الاستراتيجية وتعظيم خلق القيمة. ويهدف الصندوق إلى جمع 10 مليارات يورو لاستثمارها في حوالي 15 - 20 شركة مدرجة برأس مال سوقي يزيد على 500 مليون يورو. وسيتم اختيار الشركات من بين مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية الرائدة عالمياً خلال العقد المقبل.

ونجحت شركة «بي بي آي فرانس» منذ البداية في دعم ومرافقة محفظتها المدرجة، مع عائد قوي أعلى بكثير من المؤشرات ذات الصلة الناتجة عن مخارجها والتي تمثل 15 مليار يورو. وسيتم تكرار استراتيجية مماثلة للمشاركة النشطة طويلة المدى لشركات LAC 1، مع نفس الهدف النهائي لتعظيم خلق القيمة لمشتركيها. في موازاة ذلك، ستضمن سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة تلبية المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة واستدامة النمو على المدى الطويل.

وتضم قائمة المستثمرين إضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار، و«بي بي آي فرانس»، مستثمرين دوليين وفرنسيين منهم كوفيا، أكسا، سي.إن.بي للتأمين، كريدي أجريكول للتأمين، كارديف التابعة لبي.إن.بي باريبا، مجموعة جنرالي، مجموعة في.واي.في، سوسيتيه جنرال للتأمين، مجموعة كيس دي ديبو، ناتيكسيس، أي جي 2 أر لا مونديال، أفيفا فرانس، مجموعة جروباما، سكور، سي.سي.آر بالإضافة إلى الشركات الكبيرة والمكاتب العائلية، بما في ذلك أورانج، مجموعة يونيبل و وداسو المالية.

وقال نيكولاس دوفورك الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي آي فرانس»: «ﺳﺗﺣﺻل الشركات متعددة الجنسيات ذات الأداء الجيد، التي نهدف إلى الاستثمار فيها، ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﻟﺷرق اﻷوﺳط».

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