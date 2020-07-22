تعرّف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تبايناً ملحوظاً ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

فيما استقر سعره على شاشات البنك المركزي المصري عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وكان أعلى سعر لصرف الدولار في السوق المصرية لدى بنك أبو ظبى الإسلامى عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع، مقابل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع أمس.

وبلغ أقل سعر للدولار 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع في تعاملات بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والإسكندرية.

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