السعودية تبدأ تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيدلة

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20% اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، أصدر قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 22 يوليو 2020، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 11 يوليو 2021.

وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2018.

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