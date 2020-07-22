الكويت: مطالب بوقف حجر القادمين ورفع تشغيل المطار

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب اتحاد مكاتب السفر والسياحة في الكويت، بوقف قرار الحجر المنزلي والمؤسسي لمدة 14 يوماً على القادمين إلى البلاد.

كما طالب الاتحاد في كتاب وجهه إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، بمخاطبة مجلس الوزراء بالسعي لرفع قدرة مطار الكويت الدولي التشغيلية إلى 60% بدلاً من 30% المقررة اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

ولفت الاتحاد إلى الاستياء الكبير من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستثمرين بقطاع السياحة والسفر من القرارات المتخذة أخيراً، وعلى رأسها فرض الحجر على القادمين إلى الكويت 14 يوماً.

وأضاف الاتحاد أن القرارات الاقتصادية لدعم هؤلاء كانت مخيبة للآمال ولا تحقق أدنى متطلبات الدعم، إذ إن نزيف الرواتب والإيجارات لا يزال مستمراً حتى الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وأكد اتحاد مكاتب السفر والسياحة، أن الضرر بدأ منذ إغلاق مطار الكويت الدولي في شهر مارس الماضي وسيستمر حتى بعد فتح المطار المزمع أن يكون في الأول من الشهر المقبل، بقدرة تشغيلية فقط 30%، وبالتدريج على 3 مراحل للوصول إلى 100% في أغسطس 2021، أي بعد عام كامل.

وفي حين أوضح الاتحاد أن عزم وزارة الصحة اشتراط حمل شهادة "بي سي آر" تفيد خلو القادم من فيروس كورونا يتماشى مع المصلحة العامة، أشار إلى أن فرض الحجر المنزلي أو المؤسسي على القادمين إلى الكويت لـ14 يوماً سيؤدي - في حال تطبيقه - إلى عزوف عن السفر.

وبيّن أن العديد من الدول بدأ منذ مدة بفتح اقتصاده للتخفيف من التبعات الاقتصادية، خصوصاً عن ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي مما لا شك ستؤدي إلى قرارات ونتائج كارثية، خصوصاً على قطاع السفر.

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