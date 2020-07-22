الطيران المدني السعودي: لا تاريخ مُحدد بعد لاستئناف الرحلات الدولية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة الطيران المدني السعودي، أنه لا يوجد تاريخ مُحدد حتى الآن بشأن استئناف الرحلات الدولية، من وإلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي وفقاً لتقييم الجهات المختصة.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت السعودية قررت في 15 مارس الماضي تعليق الرحلات الجوية الدولية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس "كورونا".

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