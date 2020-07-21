الصين تتفوّق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم 2024

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشفت بيانات من البنك وصندوق النقد الدوليين عن توقّعات بأن تتصدّر البلدان الآسيوية قائمة الدول الخمس الأولى في العالم حسب حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 ما يدفع القوى الاقتصادية الأوروبية إلى التراجع إلى مراتب أدنى كما أفاد تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال التقرير الصادر أخيراً إن نمو الصين الاقتصادي كان حاداً منذ التسعينيات، في حين دخلت كل من الهند وإندونيسيا أخيراً قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم ،ومن المتوقع صعودهما إلى المرتبتين 3 و5 بحلول 2024، فيما يتوقع أن تتشبث اليابان، وهي اقتصاد راسخ، بالمرتبة 4 عام 2024 مع صعود مرتقب لروسيا إلى المرتبة 6.

وأرجع التقرير أحد أسباب التحول القاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى الازدهار الذي تنعم به الطبقة الوسطى، ومن المتوقع وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي أن تضاعف إندونيسيا مع الفلبين وماليزيا حجم القوى العاملة بشكل ملموس في السنوات المقبلة ما يساهم في زيادة متوسط الدخل.

وأشار التقرير إلى ظهور شركات آسيوية متعددة الجنسية مثل هواوي الصينية وتاتا الهندية، في هذا القرن، متوقعاً ظهور المزيد على الساحة العالمية غير أن النمو السريع في آسيا تصاحبه مجموعة من المشكلات الخاصة مثل الفجوة المتنامية بسرعة بين الدخل الريفي والحضري والتدهور البيئي والتحديات الجديدة للحوكمة والمؤسسات وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

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