"العربية للطيران" تشغّل رحلات استثنائية بين ألمانيا والمغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة العربية للطيران، الإماراتية التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، عن قيامها بتشغيل رحلات استثنائية خاصة بين ألمانيا والمغرب للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب.

وقالت الناقلة إنها ستعمل هذه الرحلات بين كولونيا و الدار البيضاء من 24 يوليو حتى 29 أغسطس 2020.

وأضافت أن الرحلات الجوية متاحة للحجز على الموقع الشبكي للناقلة أو من خلال وكيل السفر الخاص أو مراكز الاتصال التابع لها.

ونصحت العربية للطيران الركاب بالتحقق من قيود السلطات المحلية لبلد المغادرة والوجهة.

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