متجر «آي ديلز» يدعم التعليم العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعيد تصميم المتجر الإلكتروني آي ديلز Idealz مؤخراً، لمنح الأطفال في الدول الأقل نماءً فرصة الحصول على تعليم نوعي عبر برنامج مخصص لتشييد المدارس.

وتأسست آي ديلز على يد جاد طبيلي وعيسى القرق لتقديم تجربة تسوق إلكترونية مميزة، ومنذ شراكتهما الأولى في عام 2016 حرص المؤسسان على تطوير مفهوم مغاير لنماذج التجارة الإلكترونية التقليدية، وذلك بمنح العملاء تجربة تسوّق مبتكرة وهادفة. ومنذ الفكرة الأولى وحتى إطلاق المتجر الإلكتروني في عام 2018، سارت آي ديلز بخطى حثيثة معتمدةً على نجاح نموذجها التجاري لتغيير حياة الأشخاص الأقل حظاً، وذلك انطلاقاً من إيمان عميق بأن التعليم يشكّل عاملاً حيوياً لتمكين الحراك الاجتماعي والاقتصادي في الدول الأقل نمواً.

مبادرة

وحرصت آي ديلز منذ تأسيسها على محاربة التباين الملحوظ فيما يتعلق بفرص تحصيل التعليم في الدول الأقل نمواً بشكل مباشر، وعززت الشركة مبادراتها بإتاحة الفرصة للعملاء ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التغيير التي يودون أن يشهدها العالم.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل محو الأمية بين الشباب العالمي من 83% إلى 91% على مدى العقدين الماضيين، تشهد بعض المناطق الإقليمية تبايناً ملحوظاً في فرص تحصيل التعليم، لا سيما الدول الأقل نمواً التي تسجل أدنى معدلات في محو الأمية، في ظل وجود أكثر من 100 مليون شاب حول العالم من غير القادرين على تحصيل تعليم ابتدائي نوعي.

وقدّمت آي ديلز ميزة تمنح العملاء خيار التبرع بالمنتجات التي يشترونها إلى الجمعيات الخيرية، وذلك مقابل الحصول على قسائم سحب إضافية تضاعف فرصهم في الفوز بالجوائز. عقب ذلك، تجمع آي ديلز المنتجات التي قرر العملاء التبرع بها وتقدّمها إلى دبي العطاء، وهي مؤسسة خيرية في دولة الإمارات تتعاون معها منصة التجارة الإلكترونية آي ديلز.

حيث تتم إعادة شراء المنتجات حسب اختيار المؤسسة مقابل أموال نقدية لتمويل عمليات بناء المدارس والمشاريع الأخرى المماثلة. تسهم كل عملية شراء يقوم بها العملاء في بناء المدارس في الدول الأقل نمواً، وبذلك استطاعت آي ديلز أن تضع المسؤولية المجتمعية في صميم قيمتها المقترحة.

وتمكنت آي ديلز حتى الآن من جمع تمويل ضخم لبناء مدارس مخصصة للأطفال المحرومين حول العالم، حيث يقع مشروعها الأول في نيبال، إلى جانب مشروع ثانٍ في كمبوديا، وموقع ثالث يجري العمل عليه حالياً. وقد تعهدت آي ديلز ببناء ست إلى اثنتي عشرة مدرسة سنوياً في كل دولة مُدرجة على قائمة مؤسسة دبي العطاء.

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