الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011

المصدر: نيويورك - رويترز

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات أمس إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.4 % عند 1816.10 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وقفزت الفضة 2.4 % إلى 19.76 دولاراً للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولاراً مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.

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