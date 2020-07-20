السعودية توطن 45.6 ألف وظيفة في القطاعات والمهن التخصصية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنه تم توطين 45.6 ألف وظيفة حتى الآن في القطاعات والمهن التخصصية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه سيتم مواصلة توطين النسبة المتبقية بالقطاعات والمهن التخصصية والبالغة 60% من إجمالي 124 ألف مهنة حتى عام 2022.

وأشارت إلى أن القطاعات والمهن المستهدفة تضم قطاع التشغيل والصيانة، ومهن أطباء الأسنان، والصيادلة، إضافة إلى المهن الهندسية ومهن المحاسبة والمراجعة القانونية.

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