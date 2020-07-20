توقعات بوصول أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المحللون في بنك "سيتي جروب" الأمريكي، أن تصل أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة مع احتمال بنسبة 30٪ أن يتجاوز 2000 دولار في الأشهر 3-5 المقبلة.

وذكر محللو البنك في رؤيتهم للسلع للربع الثالث من العام الحالي، أن أسعار المعدن الثمين سوف تستفيد من السياسة النقدية التيسيرية، وانخفاض العائدات الحقيقية إلى جانب التدفقات النقدية في صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب.

وأضافوا أن أسعار الذهب الاسمية سجلت بالفعل أرقاماً قياسية جديدة، لذلك نعتقد أنها ليست سوى مسألة وقت حتى يصل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي لأعلى مستوياته على الإطلاق.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم نفسيا، إذ تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وتعد الأسعار حالياً أقل 6% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 1921.17 دولار عام 2011.

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