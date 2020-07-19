تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد في البنوك المصرية وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

فيما سجل سعره على شاشات البنك المركزي المصري عند 15.90 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة عند 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصرية لدى بنك قناة السويس عند مستوى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

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