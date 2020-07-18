"كاثي باسيفيك" تتوقع تسجيل خسارة بقيمة 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام

المصدر: (لندن - وكالات)

تتوقع «كاثي باسيفيك» تسجيل خسارة صافية بقيمة 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، بعدما أثرت القيود المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا» المستجد على أعمالها.

وأوضحت شركة الطيران الرئيسية في هونغ كونغ أنها تتوقع تسجيل خسارة بحوالي 9.9 مليارات دولار هونغ كونغ (1.28 مليار دولار).

وذكر «رونالد لام» المسؤول بالشركة في بيان أمس: السفر الجوي لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضرت أزمة فيروس «كورونا» بصناعة الطيران، إذ فرضت حكومات الدول حول العالم قيودًا على حركة السفر الجوي.

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