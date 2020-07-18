ضبابية الطلب على الوقود تهبط بالنفط

المصدر: لندن – رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس، فيما اتسمت التداولات بتنامي الضبابية حيال التعافي العالمي للطلب على الوقود في الوقت الذي ترتفع فيه حالات «كوفيد-19» في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف قيود على الإنتاج.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتاً أو ما يعادل 0.3 % إلى 43.26 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.1 % إلى 40.71 دولاراً.

خفض الإمدادات

وانخفض الخامان القياسيان 1 % أول من أمس بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم «أوبك+» على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 ملايين برميل يومياً والتي طُبقت في وقت سابق من العام الجاري بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من أغسطس.

لكن فيفيك دهار محلل السلع الأولية في بنك الكومنولث الأسترالي قال إن الزيادة الفعلية في الإنتاج ستقارب مليون برميل يومياً، إذ إن دولاً مثل العراق، والتي زاد إنتاجها مقارنة مع تعهداتها بخفض الإمدادات في مايو وحتى يوليو، وافقت على تطبيق خفض أكبر في أغسطس وسبتمبر.

وقال دهار إن السوق تلقت بعض الدعم من الاتفاق على قدر من التعويض عن عدم الامتثال السابق بالتعهدات في الوقت الذي تنمو فيه الضبابية حول نمو الطلب.

استهلاك الصين

إلى ذلك أفادت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع في الربع الثاني إذ تحسن طلب قطاعي الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام.

وقالت الإدارة الوطنية للطاقة امس الجمعة إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو19 % في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 فإنه «في الربع الثاني، تضاءل الانكماش بواقع ست نقاط مئوية».

ولم تقدم الإدارة تفاصيل استهلاك المنتجات النفطية المكررة في إحاطة صحفية قدمتها في العاصمة كشفت فيها عن التغير المئوي.

وتخفف الصين منذ أبريل بشكل تدريجي القيود على السفر داخل البلاد، واستأنفت الإنتاج الصناعي وزادت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية فور تجاوز ذروة تفشي كورونا.

وقال وانغ لينينج كبير المحللين لدى مركز الأبحاث التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية في وقت سابق من الأسبوع «استهلاك الديزل بدأ يشهد نمواً على أساس سنوي منذ أبريل والبنزين منذ يونيو ومن المتوقع استمرار تعافي طلب الوقود في النصف الثاني من العام الجاري».

إصابات «كوفيد 19»

يبطئ ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد تعافي استهلاك الوقود بعد تخفيف إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة ودول أخرى، ما يثير مخاوف من أن تعافي الاستهلاك من أثر الجائحة قد يستغرق سنوات. وأعلنت الولايات المتحدة أول من أمس عن ما لا يقل عن 75 ألف حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد 19).

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