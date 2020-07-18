تأكيد ارتفاع تضخّم منطقة اليورو %0.3 في يونيو

المصدر: بروكسل - رويترز

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس، إن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت قليلاً في يونيو، بينما تراجعت مقاييس للتضخم الأساسي تستبعد المكونات المتقلبة، مؤكدة تقديرات صادرة في وقت سابق.

وقال يوروستات إن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 ارتفع 0.3 % في يونيو بعد أن زاد 0.1 % فقط في مايو بما يتماشى مع تقديرات صادرة عن المكتب في وقت سابق في 30 يونيو.

وعلى الرغم من الارتفاع، فإن التضخم ما زال يقل كثيراً عن المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي قرب 2 % أو أقل من ذلك على المدى المتوسط.

أسعار الأغذية

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس سنوي بنسبة 3.2 % بينما ارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد التكتل، 1.2 % في يونيو وعوضت تلك الزيادات انخفاضاً نسبته 9.3 % في أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات يوروستات أنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، نمت الأسعار 1.1 % على أساس سنوي، لتسجل تراجعاً من 1.2 % في مايو.

وتراجع معيار أضيق نطاقاً للتضخم الأساسي، يستثني أيضاً أسعار المشروبات والتبغ، ويتابعه العديد من خبراء الاقتصاد إلى 0.8 % على أساس سنوي من 0.9 % في مايو.

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