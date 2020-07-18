«بريتش إيرويز» تسحب «بوينغ 747» من أسطولها

المصدر: (لندن - د ب أ)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» أمس أنها أوقفت استخدام 31 طائرة ركاب جامبو من طراز بوينغ 747 قبل 4 سنوات من الموعد المقرر بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس (كوفيد-19).

وأضافت الشركة: «ببالغ الحزن... يمكننا التأكيد على اقتراحنا بوقف استخدام أسطول طائرات 747 بالكامل بأثر فوري».

وكان من المقرر أن تتوقف الخطوط الجوية البريطانية عن استخدام أسطول طائرات بوينغ 747 عام 2024، ولكنها قدمت الموعد لوقف الخسائر. وأضافت الناقلة أنه من غير المرجح أن تقوم «ملكة السماء» الرائعة لدينا بتقديم الخدمات التجارية للخطوط البريطانية مرة أخرى بسبب التراجع في حركة السفر الناجم عن تفشي كورونا.

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية، التي استخدمت بوينغ 747 لما يقرب من 50 عاماً إنها ستسير رحلات مستقبلية «على متن الطائرات الحديثة الموفرة للوقود مثل إيرباص (إيه-350) وبوينغ 787 الجديدة، لمساعدتنا على خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول 2050».

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