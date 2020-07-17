أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وسجّل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الاسكندرية 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الاهلي الكويتي بيريوس 15.92 جنيه للشراء 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.092 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.91جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول نحو 15.92جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان نحو 15.91جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

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