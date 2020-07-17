قرار جديد من "مصر للطيران" بشأن إجراءات السفر إلى أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت شركة مصر للطيران، قراراً جديداً بشأن عملائها المسافرين إلى إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الناقلة في بيان: "في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، تُهيب مصر للطيران بالعملاء المسافرين إلى مطار أبوظبي اعتباراً من يوم الخميس 16 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار (بي سي أر) بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة لأبوظبي حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة".

وأضافت مصر للطيران أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة في الإمارات لتقليل انتشار فيروس كورونا".

كما شمل القرار الصادر مساء الخميس أيضاً العملاء المسافرين إلى مطار بودابست بدولة المجر.

وطالبت الناقلة المسافرين إلى أبوظبي وبودابست ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران لمراجعة حجوزاتهم.



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