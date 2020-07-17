3.2 % نمو اقتصاد الصين الربعي

المصدر: (بكين – رويترز)

أظهرت بيانات أمس أن اقتصاد الصين نما 3.2% في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، ليتعافى من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات تحفيز لمواجهة الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

ووتيرة النمو أسرع من 2.5% في توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، وتأتي بعد تراجع كبير بنسبة 6.8% في الربع الأول، وهو أول انكماش من نوعه منذ 1992 على الأقل حين بدأ تسجيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد تراجع 1.6% في أول 6 أشهر من العام على أساس سنوي.

وتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ببطء في الشهرين الفائتين، على الرغم من أن الانتعاش من التراجع الناجم عن الجائحة كان متفاوتاً. وطبقت الحكومة مجموعة من التدابير، بما في ذلك زيادة الإنفاق المالي، وإعفاء من الضرائب وخفض أسعار الفائدة للإقراض ومتطلبات احتياطيات البنوك لإنعاش الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا ودعم التوظيف.

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